Впервые в истории биржевой индекс Nasdaq преодолел 17 тысяч пунктов

Американский биржевой индекс Nasdaq в первые часы торгов 28 мая прибавил 0,6% и установил рекорд за всю историю существования, преодолев отметку в 17 тысяч пунктов, сообщает «Коммерсант» .

Отметку в 17011 пунктов удалось достигнуть благодаря оптимизму инвесторов, которые вкладываются в развитие искусственного интеллекта и в производство чипов.

Лидером роста 28 мая стала компания Nvidia, прибавив 6%. Днем ранее Илон Маск намекнул, что планирует привлечь компанию к работе над высокотехнологичным фонтом, который займется разработками в области искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось о росте курса Ethereum на фоне сообщений об одобрении спотовых ETH-ETF. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в том числе к бирже Nasdaq с просьбой в ускоренном порядке обновить заявки.