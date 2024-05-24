Эксперт: курс Ethereum вырос на фоне информации об одобрении спотовых ETH-ETF

Вчера Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась к биржам Nasdaq, Cboe и NYSE, чтобы те в ускоренном порядке обновили заявки, описывающие ETF на Ethereum — их структуру, управление, а также правила торговли и листинга. На этом фоне Ethereum показал рост на 24,8%, достигнув отметки 3.832,37 долларов за монету, сообщил РИАМО руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

Несмотря на то, что нет установленных временных рамок, в течение которых SEC должна принять решение об одобрении или отклонении заявок на запуск ETH-ETF, эмитенты ETF считают, что обращение SEC к торговым площадкам может являться существенным признаком скорого одобрения ETF на Ethereum, отмечает эксперт.

В январе 2024 года SEC под давлением институциональных инвесторов одобрила BTC-ETF, но сделала это с большими репутационными потерями для себя. SEC так и не смогла дать внятного ответа о причинах отказа в запуске BTC-ETF провайдерам ETF, а после проиграла судебное дело против Grayscale, в результате чего была обязана одобрить переход Grayscale Bitcoin Trust в форму ETF, напоминает Мейнхард.

Примечательно, но 10 мая стал известен проект закона, по которому собирается проголосовать Палата представителей США. В рамках этого законопроекта CFTC (Комиссия США по торговле товарными фьючерсами — ред.) будет регулировать цифровой актив как товар, если он «функционален и децентрализован», а SEC будет регулировать цифровой актив как ценную бумагу, если связанный с ним блокчейн является «функциональным, но не децентрализованным», объясняет эксперт.

«Активность SEC может быть вызвана желанием не отдавать второй по рыночной капитализации криптоактив в регулирование CFTC, так как, согласно еще не принятому законодательству, SEC не сможет регулировать ETH в той мере, на которую она, вероятно, рассчитывала, потому что он „функционален и децентрализован“. Принятие ETH-ETF даст больше полномочий SEC в регулировании второй криптовалюты в сравнении с CFTC», — полагает Мейнхард.

В конце прошлого года председатель CFTC Ростин Бенам признал, что между его ведомством и SEC существует конкуренция за контроль над индустрией Она создает сложности при регулировании цифровых активов, добавил эксперт.