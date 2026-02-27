Впервые с начала осени в России подешевели огурцы

Согласно данным Росстата, в период с 17 по 24 февраля 2026 года в России зафиксировали снижение цен на огурцы на 3,8%. Это первое падение стоимости данной продукции с осенних месяцев 2025 года, пишет ТАСС .

Ранее в России фиксировали уменьшение цены на огурцы в интервале с 30 сентября по 6 октября 2025 года на 0,1%.

Общий прирост цен на плодоовощную продукцию в указанную февральскую неделю в среднем достиг 0,1%. При этом подорожали: морковь — на 2,6%, помидоры — на 2,5%, картофель — на 1,4%, бананы — на 0,9%, капуста белокочанная — на 0,7%, лук репчатый — на 0,5%, яблоки — на 0,4% и свекла столовая — на 0,3%.

Вместе с тем за тот же период стали дешевле: консервы овощные для детского питания — на 0,8%, баранина — на 0,6%, масло сливочное и подсолнечное — на 0,5%, мясо кур — на 0,4%. На 0,3% снизились цены на колбасы полукопченые, варено-копченые, маргарин и муку пшеничную. На 0,2% подешевели молоко ультрапастеризованное, сыры твердые, полутвердые и мягкие. На 0,1% уменьшилась стоимость свинины, сосисок, сарделек, молока пастеризованного, творога, сметаны, консервов фруктово-ягодных для детского питания и чая черного.

Одновременно наблюдался рост цен на следующие товары: яйца куриные — на 3,9%, говядину — на 0,6%, колбасы вареные и сахар-песок — на 0,5%, консервы мясные для детского питания и водку — на 0,4%. На 0,3% выросли цены на рыбу мороженую, хлеб ржаной, а также обеды в столовых, кафе и закусочных (за исключением столовых в организациях). На 0,2% подорожали сухие молочные смеси для детского питания, хлеб пшеничный, пшено, макаронные изделия и печенье. На 0,1% увеличилась стоимость кефира, крупы гречневой и вермишели.

Ранее сообщалось, что стоимость одного килограмма огурцов в Санкт-Петербурге достигла суммарной цены пяти поездок на метро.

