Впервые с 2022 года китайский экспорт в Россию упал до 16%

Китай опасается вторичных санкций со стороны США, поэтому сократил свой экспорт в Россию, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Агентство со ссылкой на данные китайской таможни сообщило, что экспорт КНР в Россию впервые с середины 2022 года достиг 16% (год к году). Под вторичные американские санкции могут попасть зарубежные банки или иные финансовые организации, которые имеют отношение к сделкам по поставкам для российского ОПК.

Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин сообщил, что рынок уже начал приспосабливаться к новым реалиям. Платежные операции с некоторых пор проводят через третьи дружественные страны с Россией, а затем через компании, не имеющие отношения к РФ, направляют юани в Китай.

Ранее сообщалось, что четыре крупных китайских банка перестали принимать российские платежи в юанях. Примерно 80% платежей из РФ в КНР вернулись обратно.