Возможность выразить себя: почему зумеры уходят на вахты и не держатся за карьеру

Молодежь все чаще выбирает вахтовую работу и свободный график вместо стабильной офисной карьеры и высшего образования, ориентируясь на ментальное здоровье и быстрый практический результат, сообщила РИАМО доцент Финансового университета при правительстве РФ Елена Воронова.

«Современное крайне противоречивое поколение, зумеры, прежде всего в жизни ценят разнообразие и возможность выразить себя. Молодые люди также очень внимательны к своему здоровью, особенно ментальному, опасаются стрессов, выгорания и тщательно выбирают место работы, отдавая предпочтение удаленному свободному графику», — пояснила Воронова.

Она добавила, что в сегодняшнем мире с его бешеным ритмом и большими требованиями, зачастую предъявляемыми в профессиональной среде, молодому человеку, даже имеющему образование, сложно самоутвердиться. Но у современной молодежи ценность высшего образования отсутствует, они ценят практические навыки, применимые «здесь и сейчас».

«Вероятно, поэтому вахтовый метод выступает одним из способов самовыразиться и дистанцироваться от современного общества, тем более что реальному общению это поколение предпочитает цифровое. Однако ближе к 30 годам наступают период социальной зрелости, осознание необходимости создания семьи, финансовой устойчивости, поэтому вахтовый стиль работы в данном случае уже не будет в приоритете», — отметила эксперт.

