Восстановить утерянные связи между экономиками России и США могут банкиры Экономика сегодня в 17:41 Фото - © Пресс-служба Сбера

Экономические, торговые связи России и США начались еще до того, как последние стали независимым государством и складывались несмотря на внешние ограничения. Так, Российская империя развивала торговлю с 13 колониями Великобритании уже в 1763 г., несмотря на запрет метрополии. В 1930-е годы США помогали индустриализации молодой советской республики. Например, широко известен вклад Форда в развитие производства ГАЗ.