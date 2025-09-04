Восстановить утерянные связи между экономиками России и США могут банкиры
Экономические, торговые связи России и США начались еще до того, как последние стали независимым государством и складывались несмотря на внешние ограничения. Так, Российская империя развивала торговлю с 13 колониями Великобритании уже в 1763 г., несмотря на запрет метрополии. В 1930-е годы США помогали индустриализации молодой советской республики. Например, широко известен вклад Форда в развитие производства ГАЗ.
«Прежде всего следует восстановить связи и партнерства в финансовой сфере — банкиры продолжают говорить на одном языке капитала и инвестиций и могли бы помочь восстановить утерянные, разорванные связи между экономиками. Хотя сегодня кажется, что это отдаленные перспективы, но возвращение российских предприятий и банков на международные рынки является лишь вопросом времени», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.