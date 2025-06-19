Воробьев заключил соглашение о партнерстве с губернатором Костромской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заключил соглашение о партнерстве со своим коллегой из Костромской области Сергеем Ситниковым. Регионы продолжат развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Подмосковье открыто к сотрудничеству

Воробьев в рамках ПМЭФ заявил, что Московская область открыта к сотрудничеству и регулярно делится наработками с коллегами из других регионов. Подмосковье готово к сотрудничеству в разных сферах — от промышленности и сельского хозяйства до образования, культуры и здравоохранения.

«Мы уже работаем вместе с Костромской областью, а также Ярославской, Ивановской, Владимирской и Москвой над развитием известного туристического маршрута „Золотое кольцо“, который в этом году получил статус национального. Он объединяет ключевые памятники архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и природные достопримечательности 9 древних русских городов. В их числе подмосковный Сергиев Посад, где располагается Троице-Сергиева лавра — главный духовный центр России. В 2024-м году округ посетило 1,8 млн туристов. Мы, в свою очередь, стараемся дальше развивать там инфраструктуру — открывать новые частные музеи, отели, кафе, благоустраивать улицы, скверы, парки», — рассказал Воробьев.

План работы с Костромской областью

Впереди у регионов укрепление связей в сельском хозяйстве, промышленности, торговле, МСП, архитектуре и строительстве, ЖКХ, здравоохранении, науке, образовании, культуре и туризме, спорте, молодежной политике, охране окружающей среды и т. д.

Ситников подчеркнул, что Костромская область активно развивает сотрудничество с регионами. Область заинтересована в развитии экономических, социальных и культурных связей. Перспективными являются сфера туризма, развитие сотрудничества для популяризации внутренних туристических маршрутов.

«Костромская область уже организовывала бизнес-миссии для туристических агентств с предложением новых маршрутов. Эта работа будет продолжена, в первую очередь, в рамках туристического маршрута „Золотое кольцо“. В июне этого года решением правительства России маршрут получил статус национального. Запланирована большая программа мероприятий, которые будут способствовать росту турпотока. Мы также заинтересованы в развитии дальнейших поставок продукции костромских товаропроизводителей в Московскую область — ювелирных изделий, товаров лесопромышленного комплекса, сыров местного производства и других продуктов питания», — заявил Ситников.

Ранее Воробьев заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.