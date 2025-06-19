Воробьев заявил, что около 180 иностранных производителей работают в Подмосковье

Он подчеркнул, что в Подмосковье очень диверсифицированная экономика.

«У нас порядка 180 мировых компаний до сих пор работают. <…> Французы, немцы, американцы вроде как ушли, но до сих пор производят хорошую продукцию. Сегодня часто это российский менеджмент, как, впрочем, и до этого — менеджмент был всегда наш», — сказал Воробьев в интервью «России 24» на ПМЭФ.

Глава региона выразил надежду, что бывшие западные партнеры Подмосковья начнут трезво смотреть на сотрудничество и одумаются.

Ранее Воробьев заявил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Московская область подпишет 45 соглашений. Абсолютное большинство заключенных на форуме соглашений обычно реализуется.