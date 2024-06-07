Воробьев: выручка «Вкусно — и точка» в Подмосковье оказалась выше, чем у McDonald’s

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что выручка отечественной сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Подмосковье оказалась выше, чем у американской корпорация McDonald’s.

«Уход любых инвесторов — это печальное событие, но вешать нос и впадать в уныние — было бы глупо», — сказал Воробьев в ходе ПМЭФ в интервью РБК.

Он подчеркнул, что российские компании прекрасно справляются с управлением. К примеру, выручка и экспансия сети «Вкусно — и точка» под управлением российских менеджеров превысила показатели McDonald’s.

Губернатор добавил, что в регионе около 200 компаний находились под управлением американских и европейских организаций. После начала СВО они покинули российский рынок, однако все они — от чипсов до стройматериалов — продолжают работать в Подмосковье под управлением отечественных менеджеров и платить налоги в бюджет.

Компания McDonald’s заявила о полном уходе из России 16 мая 2022 года. С 12 июня 2022 года в помещениях бывших McDonald’s начали открываться рестораны новой российской сети «Вкусно — и точка».

Ранее Воробьев сообщил, что власти региона подписали еще 9 соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Общий объем инвестиций по ним составит около 53 млрд рублей.