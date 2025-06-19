Воробьев: власти Подмосковья окажут поддержку ключевому предприятию авиаотрасли

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что одно из ведущих предприятий авиаотрасли планирует построить завод в Ленинском городском округе площадью порядка 20 тыс. «квадратов». Благодаря поддержке областного правительства оно может стать важным игроком на рынке российской авиаотрасли.

«В Подмосковье есть одна из ведущих компаний, которая ведет капитальный ремонт шасси и двигателей, а также производит на станках определённые запчасти, которые имеют лицензии для последующего использования на воздушных судах. И эти молодые ребята сегодня работают в стеснённых условиях. Это порядка полутора тысяч квадратных метров», — сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Губернатор добавил, что производитель намеревается расширить свое производство и открыть завод в Ленинском городском округе. Их предприятие, по планам, может занять около 20 тыс. кв. метров. Туда же они привезут свои станки и оборудование.

Глава региона подчеркнул, что при поддержке со стороны правительства региона предприятие может стать важным игроком на рынке авиаотрасли РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей», — сказал он.