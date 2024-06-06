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Воробьев: в регионе уделяют большое внимание инвесторам из дружественных стран

Особое внимание в Подмосковье уделяется сотрудничеству с дружественными странами, развитию отношению с ними и предоставлению условий для бизнеса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Привлечению инвесторов из дружественных стран в регионе уделяется большое внимание», — сказал он в интервью «России 24».

Губернатор отметил, что для партнеров фонд развития промышленности предлагает фундаментально важную программу, по которой предприятия получают льготное кредитование, а значит, возможность реализации очень важных проектов по импортозамещению.

Ранее губернатор сообщил, что планируется построить с китайскими партнерами индустриальный парк. Кроме того, Воробьев сделал акцент на сотрудничестве с Индией.