Воробьев: в Подмосковье резиденты могут привлекать деньги на выгодных условиях

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что соглашение с Минпромторгом РФ позволяет привлекать средства по ставке ниже ключевой. Это выгодные условия для резидентов.

Во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ряд соглашений правительства региона позволяет привлекать инвестиции по выгодной ставке.

«Большое значение играет партнерство с правительством Российской Федерации, в частности, с Минпромторгом. Вы знаете, что у нас в рамках в том числе и национальных целей существуют различные программы и импортозамещения, и фонд развития промышленности, которые позволяют тем самым резидентам привлекать деньги кратно дешевле ключевой ставки. Это заметное преимущество», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.