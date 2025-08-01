В Подмосковье развивают новый формат индустриальных парков — «5 в 1», который востребован инвесторами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее губернатор совместно с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым заложили первый камень в основание ГИП «Ключ» в Дмитровском округе и дали команду о начале строительства индустриальных парков в Раменском и Жуковском.

«Сейчас в регионе строится пять государственных индустриальных парков. Четыре из них откроются уже в этом году», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что заполнение новых площадок идет опережающими темпами: в Жуковском и Ленинском городских округах резиденты уже заняли 100% площадей, в Дмитрове — 95%, в Раменском — 86%.

По словам главы региона, новый формат индустриальных парков объединяет все необходимое для бизнеса: инженерные и транспортные коммуникации, готовые производственные боксы, «лайт»-площадки для малого и среднего бизнеса, социальную и деловую инфраструктуру, подготовку кадров. Это позволяет сделать запуск производств максимально быстрым и удобным.

Воробьев добавил, что инвесторы проявляют интерес к формату «5 в 1», который предполагает окупаемость инвестиций в размере 10 млрд рублей на каждые 100 га территории в течение 5 лет. Это способствует развитию промышленного сектора, созданию новых рабочих мест и обеспечению стабильного экономического роста региона.