Воробьев: в Подмосковье построят завод авиакомпонентов для гражданских самолетов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе появится завод авиакомпонентов для гражданских самолетов как отечественного, так и иностранного производства. Его построят на территории Государственного индустриального парка «Титан», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Соглашение о реализации этого крупного проекта импортозамещения подписали на форуме в Санкт-Петербурге глава региона и учредитель, член правления ГК «Протектор», гендиректор ООО «Авиационный Центр» Александр Колбасов.

«Протектор» — первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства. Она является лидером по капремонту шасси зарубежных самолетов. Детали на новом заводе будут выпускаться на отечественных станках и из отечественных материалов.

«В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедове, где осуществляется ремонт шасси для самолетов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей — как для отечественных самолетов, так и для Boeing и Airbus», — отметил Воробьев.

Он добавил, что Государственный индустриальный парк «Титан» — это хорошая площадка для такого масштабного и высокотехнологичного проекта. По словам губернатора, для Подмосковья новый проект «Протектора» — это рабочие места и внушительные налоговые отчисления, которые составят 3,5–3,8 млрд рублей в год после выхода на полную мощность.

Работы пройдут в 6 этапов. Только в строительство производственного сектора инвестируют не менее 15 млрд рублей. Предприятие заработает в 2030 году. Сюда смогут трудоустроиться около 2,3 тыс. человек.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

На заводе будут производственные, агрегатно-сборочные цеха компонентов, шасси, двигателей и вспомогательных силовых установок для воздушных судов, а также цеха для проведения тестов и испытаний.

Производство будет включать в себя сложные методы обработки изделий — токарно-фрезерная обработка на координатных станках ЧПУ, электроэрозия, круглошлифовальная обработка валов больших габаритов и т. д.

«Мы ощущаем большую поддержку губернатора Андрея Юрьевича Воробьева и правительства Московской области. Сейчас мы получили уникальную возможность строиться в индустриальном парке с отличным расположением, где уже имеются дороги. При этом заканчивается строительство новой магистрали ЮЛА, которая улучшит транспортную доступность как для сотрудников, так и для грузовых автомобилей, что очень важно для нашего производства», — сказал Колбасов.

На своем предприятии в Домодедове ГК «Протектор» первой в России освоила капремонт шасси для Boeing-737 NG, а далее и для других типов воздушных судов. Группа компаний имеет сертификат Росавиации на выполнение таких работ. На новом заводе в Ленинском городском округе ГК «Протектор» будет осуществлять капитальный ремонт двигателей для самолетов семейства Airbus A320 и Boeing 737NG и делать для них запчасти.

В этом году инвестором выполнен первый международный заказ по капремонту шасси, для которого было произведено порядка 500 единиц имортозамещенных изделий. Сейчас выполняется следующий заказ.

«Мы можем выполнять капитальные ремонты авиационных двигателей CFM56-7 и делать ремонты компонентов систем воздушного судна. Нами открыты рейтинги от C1 до C20 включительно. Это позволяет выполнять ремонты практически на всех компонентах гражданских воздушных судов», — отметил учредитель ГК «Протектор» Павел Провоторов.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.