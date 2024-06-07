Воробьев: третий год подряд Подмосковье — один из лучших регионов в рейтинге АСИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что уже третий год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по версии АСИ.

Глава региона поблагодарил агентство и его главу Светлану Чупшеву за высокую оценку деятельности Подмосковья. Он подчеркнул, что власти стараются упрощать процессы и процедуры для бизнеса, делают удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Такая деятельность увеличивает количество рабочих мест и инвестиции в бюджет Московской области.

«Президент (России Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить 70% рост объема инвестиций к 2030 году. За счет работы центра содействия строительству мы сократили сроки выхода бизнеса на готовую площадку с 36 до 8 месяцев. В планах — уложиться в полгода. У нас на сопровождении 4 тыс. новых инвестпроектов почти на 690 млрд рублей и более 90 тыс. рабочих мест. Сейчас за предпринимателя мы получаем согласования по 18 услугам» — написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам губернатора, к концу лета можно будет получать соглашения за застройщика по всем 57 федеральным, региональным и муниципальным услугам. В регионе также продолжает развиваться Инвестпортал. Там размещены все сервисы и меры поддержки.

Работает и онлайн-сервис «Контейнер для МСП». Соглашение с Российским экспортным центром по его запуску было подписано на ПМЭФ в прошлом году. Его суть в объединении нескольких грузов компаний в один, что позволяет сократить расходы по логистике. В ОАЭ уже отправили два контейнера, недавно еще один поехал в Китай, а в скором времени — в Саудовскую Аравию.

«Упрощаем и процедуры получения наших субсидий, например, на модернизацию и покупку оборудования. В прошлом году внедрили автоматическую предпроверку подачи документов. Это позволило снизить отказы при регистрации заявки на 60%. Продолжим и дальше работать в этом направлении, чтобы бизнес выбирал Подмосковье», — заключил Воробьев.

Московская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации. Третье место также заняли Башкортостан и Тюменская область.

Подмосковье уже не первый год сохраняет высокие позиции в рейтинге агентства стратегических инициатив по инвестклимату. В 2023 году регион также занял 3 место.