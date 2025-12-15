Воробьев рассказал о трех «золотых ключиках» экономики Подмосковья

«Для нас ключевая ставка — это, конечно, прежде всего стройка, но и другие предприятия, которые вынашивали свои светлые, добрые идеи по реализации инвестпроекта — это может быть косметология, это может быть фарма, это может быть IT, как у нас в Дубне — все они сталкиваются вот с этим препятствием. У нас в этой связи есть, ну, два, может быть, три „золотых ключика“», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».

В качестве одного «золотого ключика» он назвал фонд развития промышленности, который очень заметно помогает предприятиям, соответствующим стандарту импортозамещения, получать деньги под 3–7%.

«Раньше это был 1%. То есть это безумно выгодно, потому что деньги, по сути, ничего не стоят. <…> Жизнь такова, что без фонда развития промышленности невозможно было бы реализовать такое количество проектов», — добавил губернатор.

Он уточнил, что в области 180 проектов получили средства из фонда развития промышленности, всего около 70 млрд рублей под льготные проценты. Все предприятия, получившие деньги, находятся или в подмосковных индустриальных парках, или в свободных экономических зонах, например, «Дубна», «Исток» во Фрязине и т. д.

Вторым «золотым ключиком» он назвал «все, что связано с сопровождением строительства».

«Услуга по организации и самой стройке упакована в одном месте — в Центре содействия строительству. То есть если ты хочешь построить предприятие, у тебя есть земля в индустриальном парке или где бы то ни было, ты в электронном виде сдаешь документы в Центр содействия строительству», — отметил глава региона.

Он добавил, что после подачи документов команда центра сама занимается получением разрешительной документации, а еще указывает на действующие ограничения. Кроме того, центр может помочь компаниям получить выгодные техусловия.

Как уточнил губернатор, третий «золотой ключик» — промышленная ипотека. Инициаторами данного проекта были Подмосковье и Минпромторг.

«Это дешевые деньги, когда ты покупаешь готовое здание, промышленный бокс, цех, соответственно, под льготный кредит. Раньше это было 5%, сейчас это порядка 10%. Все это позволяет не стоять на месте при высокой ставке», — пояснил Воробьев.

