Воробьев рассказал о планах построить индустриальный технопарк в Долгопрудном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах построить в Долгопрудном высокотехнологичный индустриальный парк, в котором развернутся новые стартапы и производства.

По его словам, существует проект в продолжение статуса наукограда, который предполагает создание индустриального высокотехнологичного парка.

«Он должен разместить стартапы и важные высокотехнологичные производства. Как раз на основе исследований лаборатории, которая находится в университете (МФТИ — ред.), и в части химии, биологии, физики и математики — все это принципиально важно», — заявил Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее глава региона подчеркнул значимость статуса наукограда, присвоенного Долгопрудному.

«Вы хорошо знаете, что в Подмосковье расположены ведущие наукограды нашей страны. Вчера на основании решения президента и правительства, статус наукограда получил Долгопрудный. Это очень важно и очень приятно. Вы знаете, что жемчужина высшего образования, можно смело сказать, расположена в Долгопрудном, это МФТИ», — сказал Воробьев.

