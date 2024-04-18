Воробьев: промышленность Подмосковья выросла на 18% за начало 2024 года

Промышленность Московской области выросла на 18 процентов в первом квартале 2024 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам губернатора, в прошлом году рост данного показателя составил 14%.

«Спасибо нашим предприятиям и тем, которые работают традиционно, и тем, которые модернизируются, и, конечно, новым», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее губернатор рассказал, что в Подмосковье традиционно очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.