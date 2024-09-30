Воробьев: привлечение резидентов всегда было важно для Подмосковья

Тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», – отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Губернатор добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, и поддерживать крупные предприятия.

Ранее Воробьев рассказал, что в Московской области планируется открытие новых китайских предприятий. Это очень важно для региона.