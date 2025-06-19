Воробьев подписал соглашение о возведении завода электротехнической продукции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве в регионе производственного комплекса по изготовлению электротехнической продукции, передает корреспондент РИАМО.

По словам губернатора, президент РФ Владимир Путин делает особый акцент на инновационных отраслях промышленности. Поэтому важная задача подмосковных властей — направлять максимум усилий на поддержку предприятий, обеспечивающие технологический суверенитет.

«Для этого мы в том числе строим 8 государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства. Наши турецкие партнеры — Tbloc Elektrik Elektronik — планируют запустить в 2026 году завод по производству широкого ассортимента электротехнического оборудования (клеммных блоков, реле и приборов автоматизации), в том числе будут представлены позиции, не выпускающиеся сегодня в России», — заявил Воробьев.

Он отметил, что общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей. Производственный комплекс построят в Государственном индустриальном парке «Ключ» Дмитровского муниципального округа. Сроки реализации соглашения — с 3 квартала 2025 года по 3 квартал 2027 года. Компания из Турции будет первым иностранным производством на данной площадке.

Новый производственный комплекс предоставит жителям региона порядка 100 рабочих мест со средней зарплатой от 60 тыс. рублей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

О производстве

Турецкая компания будет производить в Подмосковье всю линейку продукции, включая автоматические и воздушные выключатели, heavy duty connectors, клеммы, реле, кабель-каналы и т. д. Эта продукция нужна в энергетике, пищевой промышленности, водоочистке и водоподготовке, а еще в нефтегазовой, атомной, судостроительной, ж/д и других отраслях.

До 50% производимого товара будет экспортироваться в Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Али Саваш Ялчин отметил, что Подмосковье имеет наиболее удобное расположение для ведения бизнеса на всей территории РФ, еще регион — важный логистический узел для взаимодействия со странами ЕАЭС.

«При поддержке регионального правительства мы оперативно проработали все вопросы и уже дали старт проекту. По окончании первого этапа строительства завода площадью 3 тыс. кв. м, в феврале–марте 2026 года с конвейера сойдет первая продукция, которая поможет обеспечить ключевые отрасли промышленности страны электротехническим оборудованием с минимальными сроками производства», — отметил гендиректор Tbloc Elektrik Elektronik.

По его словам, в ближайшие несколько лет площадь завода вырастет до 10 тыс. кв. м, а количество рабочих мест увеличится с 50 человек на начальном этапе до 100-200.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.