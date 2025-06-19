Воробьев: Подмосковье хочет реализовать масштабный проект по выращиванию цветов

Инвесторы горят желанием реализовать амбициозный и масштабный проект по выращиванию цветов в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«До сих пор очень заметная доля цветов — свыше 80% — к нам приезжает по воздуху из-за рубежа», — указал губернатор в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что существует федеральный проект по выращиванию цветов. Московская область хочет принять в нем участие первой.

«Клубнику, голубику тоже выращиваем», — добавил губернатор.

ПМЭФ — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. В этом году форум проходит с 18 по 21 июня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье на ПМЭФ подпишет 45 соглашений.

«Каждый, кто отвечает за (профильное — ред.) направление в Московской области, готовится к форуму для того, чтобы подытожить все то, о чем договорились. Подписываются соглашения — у нас их 45 в этом году на 300 миллиардов рублей», — сказал губернатор.