Воробьев обсудил с главой Узбекистана Мирзиёевым промышленное сотрудничество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале рассказал, что вместе с командой отправился на международную промышленную выставку «Иннопром» в Узбекистане. Там он обсудил с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым сотрудничество между Подмосковьем и Ферганской, Андижанской, Ташкентской и иными областями страны.

Товарооборот между Узбекистаном и российским регионом за пять лет увеличился практически в два раза. Воробьев поблагодарил за это федеральное российское правительство, вице-премьера РФ Дениса Мантурова, Минпромторг РФ за поддержку проектов.

Московская область обеспечивает половину российского фармэкспорта в Узбекистан, сказал губернатор Подмосковья.

«„Щелково Агрохим“ запустил завод в Самаркандской области, который покрывает все потребности страны в химических средствах защиты растений и экспортирует продукцию», — отметил Воробьев.

«Металл Профиль» создал новое предприятие на территории Ташкентской области. На заводе будут выпускать различные напитки, воду, а также детское питание, добавил глава региона.

«Черноголовка» возвела завод в Ташкентской области. Там будут производить напитки, воду, а также детское питание.

Фото - © Секретариат Д. Мантурова Фото - © Секретариат Д. Мантурова Фото - © Секретариат Д. Мантурова

«Деловое партнерство» в начале 2025 года в Ташкентской области запустило первую очередь завода по переработке фруктов и изготовлению фруктово-ягодных наполнителей. «Люберецкий завод Монтажавтоматика» создаст производство трансформаторов на территории Андижанской области.

У «Никатора» появился филиал в Ташкенте. В 2026 году в Самаркандской области собираются начать изготавливать меловые наполнители. В Подмосковье в индустриальном парке «Титан» создадут завод инвестора из Узбекистана SPZ-Bearings. На нем будут создавать подшипники в интересах РЖД и автомобильной промышленности.

Московская область открыта для инвесторов из Узбекистана. В российском регионе есть 6 ОЭЗ, а также 72 индустриальных парка. Еще 27 пребывают на этапе создания. Разрабатывается инфраструктура «под ключ»: создаются инженерные сети, кафе, дороги, МФЦ, а также спортплощадки.

В декабре 2024 года в Подмосковье приезжала делегация из Ташкентской области. Школьникам и ученикам продемонстрировали, как работают флагманские школы и образовательные кластеры.

В узбекистанском городе Фергана собираются возвести детский госпиталь. Подмосковье поделилось опытом создания Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля.

«В Фергане планируется строительство детского госпиталя. Мы поделились опытом создания нашего Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Еще при участии подмосковных специалистов в Ташкентской области открывается орфанный центр, где будут помогать пациентам с редкими заболеваниями», — подчеркнул Воробьев.