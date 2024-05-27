Воробьев о сотрудничестве с Узбекистаном: стараемся держать инновационный прицел

Глава региона находится с рабочей поездкой в Узбекистане. Ранее в Ташкенте он обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым.

«Есть бизнес и производства, которые успешно работают и взаимодействуют. Два самых ярких примера — это „Щелково Агрохим“, <….> „Метровагонмаш“», — сказал Воробьев.

По его словам, «Щелково Агрохим» построило в Самарканде большой завод, а «Метровагонмаш» поставляет вагоны для подземки в Ташкенте.

Губернатор напомнил, что 13 специалистов из Узбекистана участвуют в исследовательских программах Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) «Дубна». Университет Дубны и университет Академии наук Узбекистана взаимодействуют по ядерной медицине и по облачным вычислениям.

Глава региона добавил, что в планах подписать соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в стране и расположена недалеко от Китая. С регионом Подмосковье планирует обменяться опытом работы в особых экономических зонах.