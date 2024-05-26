Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил вопросы сотрудничества с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Встреча состоялась в Ташкенте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Мероприятие провели перед Советом регионов России и Узбекистана. В нем участвовали президенты обоих стран. Воробьев и Арипов обсудили сотрудничество в различных сферах.

«Для нас большая честь участвовать в форуме при наших президентах. Мы давно сотрудничаем с Узбекистаном. А не так давно познакомились с Андижанской областью. Знаем сколько добрых дел делает ее хоким Шухратбек Абдурахманов для своей страны, а также инвестирует в Россию. И с Московской областью теперь тесные отношения. Очень приятно, что мы сегодня здесь обсуждаем совместные планы», — сказал Воробьев.

23 мая Воробьев принимал Абдурахманова в Красногорске. Они поговорили о взаимодействии между регионами по ряду направлений. Узбекская делегация еще ознакомилась с работой индустриального парка «Есипово» и ОЭЗ «Дубна».

Московская область и Узбекистан уже много лет реализуют общие проекты в сферах экономики, торговли, науки и технологий.

Например, производитель средств защиты растений «Щелково Агрохим» в конце 2023 года запустил проект в Самарканде. Там открыли завод. Планируется также расширить данное сотрудничество.

А компания «Метровагонмаш» поставила свыше 100 вагонов для метро Ташкента и готовится продолжать эту работу.

Важным направлением сотрудничества является и наука. На сегодняшний день 13 специалистов из Узбекистана участвуют в исследовательских программах Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), среди них и проект класса мегасайнс NICA.

В 2022 году подписали соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ, университетом «Дубна» и пятью ведущими техвузами Узбекистана. Сейчас студенты могут получать двойные дипломы. Документы выдают в узбекском вузе и в университете «Дубна». А выпускные работы они делают на уникальном исследовательском оборудовании в Подмосковье. Еще в планах провести совместную подготовку кадров по линии ОИЯИ.

Московская область готова провести обмен лучших практик в сфере образования и каждый год принимать узбекских школьников, учителей и директоров учебных заведений.