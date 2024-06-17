Воробьев: нужно делать все, чтобы в регионе появлялись новые предприятия

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона решил поднять тему Петербургского международного экономического форума. Он обратился со словами благодарности к представителям бизнеса.

«Во-первых, мы, по-прежнему, высоко ценим вашу работу. И спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Также во время совещания глава региона обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения. По его словам, именно наличие медперсонала, эффективность работы врачей, узкие специалисты, общие практики имеют принципиально важное значение.