Андрей Воробьев отметил важность работы первичного звена здравоохранения

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По его словам, именно наличие медперсонала, эффективность работы врачей, узкие специалисты, общие практики имеют принципиально важное значение.

Ранее Андрей Воробьев сообщал, что в регионе работают 113 тыс. медиков — врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и многие другие специалисты.