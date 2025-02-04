Воробьев: малый и средний бизнес Подмосковья может получить до 2 млн на развитие

Власти Московской области запустили прием заявок по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы» для малого и среднего бизнеса, по которым предприниматели могут получить в качестве помощи до 2 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«„Маркетплейсы“ — компенсирует до 500 тыс. рублей (до 50%) на комиссию, продвижение и доставку товаров на 13 площадках, включая OZON, „Яндекс.Маркет“, „Авито“, СберМегаМаркет. „Франшизы“ — возвращает до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по подмосковным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) для франшиз из других регионов», — рассказал Воробьев.

В 2024 году поддержка предпринимателей Подмосковья оказалась весьма результативной. Значительные суммы были выделены на два ключевых направления: развитие франчайзинга и продвижение на торговых онлайн-площадках. В частности, 64 млн рублей распределили между 128 компаниями для развития франшизного бизнеса, а 50 млн получили 187 бизнесменов на освоение маркетплейсов. Такая активность местного бизнес-сообщества демонстрирует высокую заинтересованность в государственной поддержке.

Подать заявку на получение субсидии можно до конца мая 2025 года на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что обе программы помощи малому и среднему бизнесу работают в регионе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».