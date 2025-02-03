В Подмосковье начался прием заявок на субсидии по двум программам

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области начало прием заявок по программам субсидирования субъектов МСП при выходе на маркетплейсы, а также для бизнеса по франшизе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Программы субсидирования «Маркетплейсы» и «Франшизы» были востребованы подмосковными предпринимателями в прошлом году. Так, по итогам 2024 года получателями поддержки по программе «Маркетплейсы» стали 187 предпринимателей, общая сумма поддержки составила 50 млн рублей. Субсидию для бизнеса по франшизе получили 128 субъектов МСП, общий объем программы составил 64 млн рублей. В этом году программы продолжают работать, и предприниматели снова получат возможность компенсировать часть затрат на ведение бизнеса», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Субсидия при выходе на маркетплейсы позволяет предпринимателям компенсировать до 500 тыс. рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. В программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет и другие.

Субсидия для бизнеса по франшизе позволяет получить до 2 млн рублей, при запуске бизнеса по подмосковным франшизам, но не более 50% затрат. Для франшиз из других субъектов РФ максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей и также до 50% затрат.

Прием заявок на участие в программах субсидирования «Маркетплейсы» и «Франшизы» продлится до конца мая 2025 года.

Ознакомится подробнее с условиями программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», а также подать заявку на получение этих субсидий можно на инвестиционном портале Московской области. Обе региональные программы поддержки работают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.