Воробьев: комплекс по выращиванию цветов в Подмосковье поможет заместить импорт

Подписи под соглашением о строительстве тепличного комплекса по выращиванию цветов в рамках Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и финансовый директор ООО «Рузский аграрно-туристический комплекс» Кирилл Семин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Подмосковье входит в число лидеров по производству цветов в стране и обеспечивает 14% от общего объема. У нас действует порядка 20 хозяйств, среди них крупные предприятия в Дмитровском, Раменском округе, Ступине», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что также развивается экспорт — за последние 5 лет он увеличился более чем вдвое.

«Кроме того, Подмосковье вместе с Москвой — крупнейший рынок сбыта в стране, нам важно создать цветочный хаб. Цель амбициозная — заместить импорт. Для этого мы сейчас разрабатываем по цветам новые меры поддержки на уровне региона», — добавил губернатор.

По его словам, новый тепличный комплекс будет площадью 25 га. Он появится в Рузском округе, там создадут более 300 рабочих мест. Общий объем инвестиций — 11 млрд рублей.

«Уже в 2027-м в планах выйти на производственную мощность в 50 млн роз, тюльпанов, хризантем и других цветов ежегодно», — уточнил глава области.

Поэтапная работа

Реализация данного проекта в Московской области предусматривает два этапа. Первый завершается в 2026 году, тогда в теплицах будут выращивать 25,2 млн цветов. Вторую очередь планируется запустить во II квартале 2027 года, его мощность — также 25,2 млн цветов в год.

Инвестор сможет вернуть часть затрат на оборудование и технику, воспользоваться льготным кредитованием и налоговыми льготами.

Подмосковье поддерживает аграриев

«Комплекс планируется оборудовать самым современным на сегодняшний день оборудованием, которое позволит обеспечить максимально эффективную технологию производства. Основной культурой будет роза всех типов и размеров, также в планах выращивать тюльпаны, хризантемы, пуансеттии и прочие», — сказал Семин.

Он подчеркнул, что Подмосковье выбрано не случайно — все участники проекта или родом из региона, или прожили в области большую часть жизни. Кроме того, у компании есть положительный опыт взаимодействия с регионом в рамках реализации крупного тепличного проекта площадью 100 га в г. о. Кашира.

«Уверен, что и в этот раз все будет на должном уровне. Отмечу, правительство Московской области всегда находило возможности поддержать своих аграриев, несмотря на разные сложности и вызовы, происходящие в отрасли», — заключил финансовый директор ООО «Рузский аграрно-туристический комплекс».

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.