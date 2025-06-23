Воробьев: инвестблок отвечает за реализацию соглашений, заключенных на ПМЭФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность особых экономических зон для заключения соглашений с инвесторами, в том числе на ПМЭФ.

«Прежде всего за реализацию инвестпроектов отвечает инвестблок и главы. Такое большое количество соглашений стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

Как отметил губернатор, в Подмосковье есть шесть особых экономических зон, что создает значительное преимущество и привлекает инвесторов.

Глава региона добавил, что на ПМЭФ в 2025 году регион заключил важные соглашения на общую сумму в 300 млрд рублей. Это превышает показатели 2024 года.