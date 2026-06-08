Воробьев: иностранные компании в Подмосковье вкладываются в развитие

Глава региона подчеркнул, что иностранные компании работают успешно, в том числе «Марс» и немецкие предприятия. Все они вкладываются в дальнейшее развитие.

«Компании работают стабильно, и важно, чтобы мы и с ними сопровождали все мероприятия. Серьезно расширяется чеховский комбинат, где раньше был „Данон“, сейчас управляется нашей компанией. И в Солнечногорске должен быть реализован внушительный этап развития», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Также глава региона отметил, что в Подмосковье есть запрос на запуск предприятий сферы высоких технологий и рабочих мест, связанных с такими отраслями.

«Вы знаете, есть огромный запрос на создание высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест и в Можайске, и в Орехово-Зуево. Запрос на новые рабочие места, запуск новых предприятий, в том числе связанных с робототехникой, микроэлектроникой, автоматизацией и цифровыми станками — все это принципиально важно», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.