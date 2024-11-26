Воробьев: индустриальные парки в Подмосковье показали себя очень эффективными

На территории Подмосковья работают 70 индустриальных парков, которые доказали свою эффективность и привлекательность для инвесторов за счет удобных условий. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Смысл 70 индустриальных парков, которые работают в разных городских округах, заключается в том, что инвестор, по сути, приходит на все готовое. У него есть полное представление о том, какой газ, сколько электричества, какие дороги. Все это является весомым и заметным преимуществом», — отметил глава региона, выступая на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.

Он напомнил, что существуют отдельные государственные программы в рамках национальных проектов президента России.

Ранее губернатор заявлял о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.