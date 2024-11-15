Андрей Воробьев: поддержка президента позволяет развивать экономику Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Съезд министров экономики субъектов РФ состоялся в доме правительства Московской области. Организованное министерством экономического развития России мероприятие прошло уже во второй раз. В нем приняли участие делегации всех регионов.

Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья плотно работают с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Для губернатора принципиально важно обсуждать те направления работы, которые дают результаты — развитие особых экономических зон, индустриальных парков.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.

Подмосковье стало образцом работы с Минэкономразвития

На мероприятии участники обсуждают актуальные проблемы, которые стоят перед регионами, в том числе рынок труда, реализацию нацпроектов, технологический суверенитет, поддержку МСП, внешнеэкономическую деятельность. На съезде участники обменивались лучшими практиками.

Решетников поблагодарил Воробьева за плотную и профессиональную работу и за предложения, которые получает ведомство. Он считает, что 90% из предложенного будет реализовано. Решетников назвал «образцом работы» деятельность правительства Подмосковья.

«Экономика продолжает расти темпами выше среднемировых. Оценка, по новым данным Росстата, — 4,2% роста за 9 месяцев. Важно, что в плюсе — важные отрасли экономики предложения. Растет промышленность, идет переориентация экспорта. Сохраняется инвестиционная активность. Во всех субъектах позитивная динамика по росту реальных доходов населения», — добавил Решетников.

Федеральная поддержка направлена на создание индустриальных парков и экономических зон. В Московской области больше всего ОЭЗ по стране — «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине, «Максимиха» в Домодедове. Сейчас идет работа над созданием шестой — «Большой Серпухов». В подмосковные площадки инвестировали около 200 млрд рублей.

ОЭЗ «Дубна»

Это крупнейшая ОЭЗ по количеству резидентов в России. Среди них высокотехнологичные компании, например, производители бортовых систем и оборудования самолетов и военной техники «Промтех-Дубна», изготовитель оборудования для электросетевого комплекса и транспорта «ЭНКОР», производитель печатных плат «Ядро Фаб Дубна» и фармкомпании.

На момент открытия площадь «Дубны» составляла 187 га, за это время она уже дважды расширялась и сейчас занимает территорию 279 га. Уже подана заявка на расширение еще на 56 га. Здесь работают 32 завода, еще не менее 10 здесь построят в ближайшие три года. Инвестиции в создание ОЭЗ составили более 17 млрд рублей.

За 18 лет работы затраты полностью себя оправдали. Уже удалось привлечь более 91 млрд рублей частных инвестиций. От резидентов «Дубны» получено 20 млрд рублей, что уже превысило сумму государственных вложений.

«Хочу от всех регионов поблагодарить правительство РФ за постановление, которое позволяет получать от налогов в особых экономических зонах ресурсы и дальше инвестировать их для того, чтобы было больше возможностей развивать наши площадки — и в особых экономических зонах, и в индустриальных парках», — заявил Воробьев.

Развитие индустриальных парков

За десятилетие количество индустриальных парков (ИП) в регионе выросло более чем в 4 раза. В Подмосковье уже насчитывается 70 ИП, в которых работают 1,5 тыс. предприятий. Каждый год приходят более 100 новых резидентов.

Еще 5 государственных ИП площадью минимум 100 га появятся в Московской области к 2026 году. Их создают по формату «все включено». Речь идет о транспортной и инженерной инфраструктуре, производственных боксах «под ключ», готовых помещениях «Лайт Индастриал» с возможностью выкупа и аренды, социальной инфраструктуре.

Уже стартовало строительство первого парка «Ленинский», где будет также профильный колледж для подготовки кадров госкорпорации «Росатом», которая планирует запустить производство электронно-компонентной базы. Остальные парки разместятся в городских округах Дмитровский, Одинцовский, Раменский, Жуковский.

Система ЦУР «Бизнес»

Сервисы для поддержки бизнеса также активно развиваются в регионе. Один из них — система ЦУР «Бизнес» — точка сбора и обработки обращений предпринимателей и инвесторов, она объединяет все каналы обратной связи. Сюда входят горячая линия 0150, почта губернатора, Инвестиционный портал, соцсети и приемная правительства региона.

Эта система помогает преодолеть административные барьеры, получать меры поддержки, недвижимость, землю и подключаться к сетям ресурсоснабжения. Ее внедрили в конце 2022 года, а уже в следующем году систему признали одной из лучших практик и рекомендовали в качестве нового элемента Регионального инвестиционного стандарта. ЦУР запущен уже в 30 субъектах России. С 2025 года система появится по всей стране.

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что Московская область показывает ошеломляющие темпы развития, в том числе инвестиционной привлекательности. Все это благотворно отражается на качестве жизни в регионе.

«Сегодня Подмосковье принято считать одним из лучших российских регионов и одним из лучших мест для жизни человека», — заключил он.