Воробьев: импортозамещение дает преимущество тем, кто строит новые предприятия

Импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он подчеркнул, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«Потому что стоимость денег может варьироваться от 3% до 8%, то есть — (это — ред.) дешевые деньги», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ получил награду за третье место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Для нас очень важным партнером является правительство России, как и для всех регионов, не только для Московской области, потому что все, что касается трансформации, упрощения для бизнеса, как мы видим, бизнес с благодарностью оценивает», — отметил Воробьев.