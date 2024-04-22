Воробьев: экспорт с/х продукции Подмосковья должен превысить 2 млрд долларов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что экспорт сельхозпродукции региона в 2024 году должен превысить 2 млрд долларов. В 2023 году он составил 1946 млн долларов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

По экспорту продукции агропромышленного комплекса Московская область является одним из лидеров не только в ЦФО, но и в России. По словам Воробьева, для любого производителя продукции выход на международный рынок является стратегически важным и ответственным шагом. Если товар успешно конкурирует с западными аналогами, то это показывает знак высокого качества, востребованности.

В условиях санкций на федеральном и региональном уровне делается все возможное, чтобы поддержать российских производителей, обеспечить импортозамещение. Одно из стратегических направлений — продовольственная безопасность. Мы видим, что меры поддержки здесь работают и отрасль чувствует себя вполне уверенно. Так, подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в 100 стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, мясо птицы, говядина, свинина, напитки, переработка орехов, овощей, фруктов, мы занимаем первое место в РФ. Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Глава региона уточнил, что, по планам, объем экспорта в этом году преодолеет знаковый рубеж — 2 млрд долларов. Он пообещал со своей стороны продолжать помогать экспортерам, внедрять новые удобные онлайн-сервисы. На данный момент продукты Подмосковья можно видеть на полках супермаркетов в Объединенных Арабских Эмиратах. В Китае очень любят мороженое региона, поставки которого выросли в десятки раз.

Две третьих всего объема экспорта направляют в страны СНГ. Лидерам здесь являются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан. Среди стран дальнего зарубежья главными импортерами называют Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию.

Поставки

За 2023 год Подмосковье поставило на зарубежные рынки свыше 206 тыс. тонн мяса и птицы, из которых свинины — на 207,8 млн долларов, мяса птицы — на 231,8 млн долларов, говядины — на 145,8 млн долларов. Объем экспортируемых напитков достиг показателя более 280 тыс. тонн на 198,3 млн долларов, сыров и творога — 17,5 тыс. тонн на 67,9 млн долларов, а кисломолочной продукции — 53,5 тыс. тонн на 66,7 млн долларов.

Экспорт плодовоовощных консервов увеличился на 13% до 139 млн долларов. Основные страны, которые их закупают из Подмосковья, — это Белоруссия, Казахстан и Израиль. Главными подмосковными экспортерами являются известный производитель фруктовых наполнителей и начинок «Аграна Фрут Московский регион», а также популярный производитель овощных закусок «Дядя Ваня Трейдинг».

В 2023 году на 20% вырос экспорт мороженого, он составил 567 тонн на сумму 2,8 млн долларов. Подмосковное мороженое очень востребовано в Китае, всего за год экспорт туда увеличился в 24 раза. Это заслуга крупных производителей «Дмитровский молочный завод», «Чистая линия» (Долгопрудный), «Лагуна Койл» (Люберцы), «Иль Мио Мороженко» (Солнечногорск), «Фронери Рус» (Жуковский).

Крупнейшим каналом поставок агропродукции из Московской области является агрохаб «Селятино». Чтобы уменьшить сроки обработки продовольственных грузов и оптимизировать логистику, впервые в России там начала работу фитосанитарная лаборатория.

Помощь экспортерам

Для экспортеров Московской области действует ряд удобных онлайн-сервисов. Один из них — это «Контейнер для малого бизнеса». Компании могут подать заявку на Инвестпортале региона, чтобы добавить свою продукцию в состав единого груза и отправить ее за границу.

Экспортеры также могут обратиться за получением услуги листинга по размещению продукции на полках иностранных торговых сетей. Специалисты подмосковного фонда поддержки ВЭД занимаются анализом целевого рынка, его потребностей и особенностей, достигнув договоренности с зарубежными представителями.

В Подмосковье также запустили сервис «Пять шагов для экспорта». Благодаря ему жители могут начать работать за рубежом, он доступен даже новичкам. Предприниматель по пяти простым шагам может получить пять услуг. В них входят выбор страны, подбор покупателей, экспортный контракт, подготовка товара к экспорту, логистика.

Всего на Инвестпортале работают уже около 20 различных сервисов, которые подготовили для быстрого и эффективного подбора локаций, размещения бизнеса и производств, получения мер поддержки и консультаций, ведения экспортной работы.

В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение с АО «РЭЦ» по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт». Объединение информационных систем позволило подмосковным предприятиям получать федеральные и региональные меры поддержки при помощи «одного окна».