Воробьев: экономический эффект от ИИ в Подмосковье превысил 2,5 млрд руб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что экономический эффект от внедрения ИИ в регионе превысил 2,5 млрд рублей. С результатами работы по цифровизации он познакомил зампреда правительства РФ — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Достижения региона в области цифровизации

Фото - © Александра Степанова

Воробьев показал Григоренко стенд Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. Он рассказал, что в 2022 году в регионе было 9 ИИ-решений, начинали с расшифровки рентгеновских снимков, контроля питания в образовательных и социальных учреждениях, а сегодня уже 41 проект по 8 направлениям: здрав, образование и соцсфера, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, экология, строительство и госуправление.

«ИИ уже обработал свыше 4,8 млн запросов граждан, проанализировал видеопотоки с 79 тыс. камер, эффективно выявляя правонарушения и оперативно формируя задачи на устранение. Это позволяет нам контролировать чистоту во дворах, запаркованность контейнерных площадок и газонов, а также наружное освещение. Общий экономический эффект от внедрения ИИ-решений за четыре года превысил отметку в 2,5 млрд рублей», — рассказал Воробьев.

Он поблагодарил коллег из федерального правительства за поддержку инициатив. Сейчас регион запускает интеллектуального бизнес-консультанта «Софию» на основе Яндекс GPT. Робот, который встречает посетителей стенда на ПМЭФ, рассказывает инвесторам, как открыть бизнес в Подмосковье, помогает подобрать меры поддержки, направляет на инвестпортал для получения субсидии и так далее.

Голосовые помощники отвечают на звонки за секунду. Например, робот «Светлана» в здравоохранении за прошлый год обработала почти 7 млн входящих и 11 млн исходящих звонков. 10 голосовых помощников заменяют работу почти 100 операторов.

«Московская область входит в число регионов-лидеров по цифровизации в России. Это подтверждается не только количеством внедренных сервисов, но и их реальным эффектом для граждан. Сокращение сроков оказания госуслуг, внедрение умных систем в ЖКХ, отсутствие очередей в МФЦ — все это доказывает, что цифровые решения работают и действительно улучшают качество жизни людей. Именно на комфорт и удобство для граждан мы ориентируемся при внедрении информационных технологий», — заявил Григоренко.

Мониторинг уличного освещения

Фото - © Александра Степанова

На стенде Григоренко рассказали об инновационной системе мониторинга уличного освещения. Она контролирует работу более 2 тыс. распределительных шкафов, 3 тыс. км линий наружного освещения, 110 тыс. уличных фонарей в регионе. Она хранит и распределяет все данные об энергопотреблении и неисправностях, автоматически отправляет задание на устранение проблемы через чат-бот. С ее помощью с начала года устранили более 7 тыс. неполадок, а время передачи сократилось на 35%.

За наружным освещением в рамках проекта «Чистая территория» также следит ИИ. Он находит фонари, которые не работают, используя данные с более 66 тыс. камер системы «Безопасный регион». Благодаря этому устранено 15 тыс. нарушений.

«Безопасный регион» и запаркованность

Система начала контролировать запаркованность контейнерных площадок с прошлого года. ИИ фиксирует номер, если машина стоит в зоне вывоза мусора более 10 минут. Затем владельцу выписывают штраф. Это оптимизирует работу инспекторов и помогает избежать проблем с вывозом мусора. Количество таких нарушений сократилось на 40%, а за год выявили более 3,5 тыс. таких случаев.

По такой же схеме нейросеть фиксирует парковку на газонах. Благодаря камерам выявили 105 нарушений, владельцам выписали штрафы.

Сервис «ВсеСети» и строительство

Он работает на региональном портале госуслуг для быстрого согласования топопланов объектов строительства со всеми участниками сразу. Например, свой инженерно-топографический план выкладывает Мособлгаз. Он уходит на согласование каждому региональному или федеральному ресурснику сразу, а не последовательно. Весь процесс занимает около двух недель и полностью переведен в электронный вид. Раньше это могло растянуться на год.

На данный момент к проекту подключено 18 организаций, в том числе Мособлгаз, Россети, Мосэнерго, «Центравтомагистраль», «Вымпелком» и Автодор. В будущем туда планируется завести все федеральные ресурсоснабжающие организации. Сервисом воспользовались около 10 тыс. раз.

Распознавание документов

Фото - © Александра Степанова

Это одна из приоритетных программ года — распознавание документов на региональном портале госуслуг. Пользователь прикрепляет сканы документов при заполнении онлайн-заявки, ИИ тут же все распознает и анализирует, верные файлы отмечает галочкой, остальные заявитель может тут же исправить.

Раньше ошибки появлялись только когда документы поступали в ведомство, а людям могли отказать в предоставлении услуги. Таким образом, например, можно сегодня получить удостоверение многодетной семьи или право управления самоходными машинами. Сейчас система может обрабатывать около 250 документов.

Проверка питания в школах и других учреждениях

ИИ в регионе проверяет питание в школах и соцучреждениях. Для этого фото подноса с едой загружают в сервис «Проверки Подмосковья». Нейросеть проверяет блюдо на соответствие меню.

Выявленные нарушения фиксируются и устраняются в ближайшее время. Система позволила сократить долю ручных проверок, а жалоб — на 25%. В школах устранили 1,4 тыс. нарушений, в соцучреждениях — более 1,8 тыс.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.