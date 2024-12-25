Вольвач заявил, что сфера IT стала первой трансграничной экономической отраслью

IT-сфера сейчас не обращает внимание на границы и страны, ей не нужны иностранные представительства, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

По его словам, IT-сфера — одна из первых отраслей экономики, которая стала трансграничной.

«Именно в IT пропала необходимость создавать совместные предприятия, иностранные представительства. Потому что коллективы, создающие продукты, которые сразу выходят на рынок или быстро монетизируются, их даже можно не оформлять в традиционных юридических терминах и структурах», — сказал Вольвач на пленарном заседании форума «Промышленность нового времени 24».

Люди просто объединялись через средства коммуникации и делали свою работу, добавил замминистра.