Володин поздравил бизнесменов с Днем российского предпринимательства

сегодня в 15:29

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в День российского предпринимательства поздравил всех причастных к этой деятельности с праздником, сообщается на сайте ГД.

Он отметил, что компании, развиваясь, внедряя передовые технологии, расширяют объемы производств. С помощью этого они создают новые рабочие места.

Володин добавил, что российские предприниматели играют важную роль в укреплении экономики. Благодаря им качество жизни россиян повышается.

«Желаю успехов и всего самого доброго», — сказал Володин.

День российского предпринимательства отмечается в стране 26 мая. Он был учрежден указом президента РФ от 18 октября 2007 года. Этот профессиональный праздник появился с целью рассказать о важности среднего и малого бизнеса для российской экономики.

Ранее стало известно, что платежи в бюджет Москвы от МСП выросли почти на треть в 2024 г. Они составили 1 трлн 314 млрд рублей.