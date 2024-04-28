Володин: антироссийская политика дорого обходится экономике Финляндии

Он уточнил, что на востоке страны, который жил за счет сотрудничества с Россией, туристический поток остановился, бизнес закрывается. Кроме того, начинают исчезать населенные пункты. Так, муниципалитет Виролахти, который находится недалеко от границы с РФ, на данный момент планируют объединить с городом Хамина из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов. На сегодняшний день в муниципалитете нет денег даже на уборку улиц.

«Теперь Финляндия просит у Евросоюза 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы, это первые результаты вступления страны в НАТО и, как следствие, потери суверенитета государства.

Ранее финский журналист Кости Хейсканен возмутился действиями правительства. По его словам, власти сделали из Финляндии «злобную страну троллей», а имидж страны подпорчен в глазах россиян.