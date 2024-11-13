Военный аналитик Меркурис: коллапса в России не будет

Британский военный аналитик Александр Меркурис призвал признать бесполезность антироссийских санкций. По его словам, финансового коллапса в России не будет, сообщает РИА Новости .

Эксперт отметил, что западные отчеты о застое РФ на уровне 2000 года не соответствуют действительности. По его словам, страна продолжает развиваться, несмотря на санкции.

В первую очередь, хороших показателей удается добиваться благодаря собственному производству. В этом секторе демонстрируется положительная динамика. Так, за первое полугодие 2024 года промышленное производство увеличилось на 4,4%.

Кроме того, большой вклад в развитие экономики России вносит правительство, которое реализует масштабные программы поддержки ключевых отраслей. Только в 2023 году на реализацию нацпроектов выделили около 2 трлн руб., а в этом году уже потратили 2,5 трлн руб., что составляет 80,2% плана.

Также, по словам Меркуриса, растет интерес зарубежных инвесторов, а потери на западных рынках компенсируются перенаправлением торговых связей в сторону дружественных стран. Переход на расчеты в нацвалютах снижает зависимость от доллара и евро.

Эксперт уверен: экономика России слишком большая, душить ее без последствий не получится. Также в стране осуществляется грамотная макроэкономическая политика, создан мощный фундамент для продолжения роста ВВП.

Ранее президент Сербии назвал главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ. Он также отметил ее высокий профессионализм.