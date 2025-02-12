Во Франции из-за Украины банкротят оружейную компанию с 200-летней историей
Украина разорила оружейную компанию из Франции с 200-летней историей
Срыв оплаты Украиной за поставленное оружие довел до банкротства компанию Verney-Carron из Франции с 200-летней историей, сообщает РБК.
Оружейная компания, основанная 1820 году, заключила контракт с Украиной на поставку стрелкового оружия для нужд ВСУ. Однако Киев не подтвердил сделку.
В начале декабря 2024 года компания отправила в вынужденный отпуск большинство своих сотрудников, отмечается в публикации.
Verney-Carron отчиталась об убытках в размере 4,54 млн евро, после чего ее учредители приняли решение о банкротстве.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал страны Европы в будущем поставить на контроль наращивание вооружений, но пока оказывать Киеву военную помощь.