Внушительно подрос: назван средний чек на школьный выпускной в столице

Средний чек на празднование школьного выпускного в этом году в Москве вырос на 35%, по сравнению с прошлым годом, и достиг 60 тыс. рублей. Оказалось, что все дело в прайсе ресторанов, сообщает Mash .

По словам организатора праздников Ирэм Дворяниновой, с понедельника по четверг бронь ресторана обойдется от 50 до 150 тыс. рублей, в субботу — от 80 до 200 тыс. рублей. На ребенка средний чек составляет от 6 до 12 тыс. рублей, на взрослого — 24 тыс. рублей.

Дети чаще всего просят заказать бургеры, хот-доги, брускетты и закуски. Три выхода на сцену кавер-группы обойдутся от 150 тыс. рублей, заказ диджея и ведущего — также 150 тыс. рублей. Час услуг фотографа стоит от 6 тыс. рублей, 8 часов — от 50 тыс. рублей.

Из локаций часто выбирают шатры в стиле лофт и загородные площадки, но там ценник на 20% выше, чем в ресторанах. Еще один вариант — дома и коттеджи, но хозяева часто отказывают в аренде, когда узнают, что там будет праздник выпускников. Также в рейтинге теплоходы. Например, аренда «Рэдиссон Ройал» обойдется в 1,2 млн рублей.

Собрать девочек выходит дороже, чем парней, — в среднем 72 тыс. рублей. Обычно платье берут в прокат или заказывают на маркетплейсах за 6–8 тыс. рублей. В 10 тыс. рублей обойдутся туфли, прическа и макияж. Советскую школьную форму также часто берут в аренду. Собрать мальчиков на выпускной намного проще — рубашка, брюки и пиджак обойдутся в 55 тыс. рублей.

Сколько стоит организовать школьный выпускной в 2025 году, читайте в материале РИАМО.