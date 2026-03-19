Внебиржевой курс евро перешагнул отметку 100 рублей впервые за полгода

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Внебиржевой курс евро вырос и перешагнул отметку 100 рублей. Это произошло в первый раз с сентября 2025 года, сообщает РИА Новости.

Днем внебиржевой курс доллара превысил отметку 87,5 рублей. Рост составил 3,51%.

Внебиржевой курс китайского юаня увеличился на 0,94%. Он составил 12,3 рублей.

Ночью стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку 110 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов выросла на 7,14%, если сравнивать с предыдущим закрытием.

