Внебиржевой курс евро перешагнул отметку 100 рублей впервые за полгода
Внебиржевой курс евро вырос и перешагнул отметку 100 рублей. Это произошло в первый раз с сентября 2025 года, сообщает РИА Новости.
Днем внебиржевой курс доллара превысил отметку 87,5 рублей. Рост составил 3,51%.
Внебиржевой курс китайского юаня увеличился на 0,94%. Он составил 12,3 рублей.
Ночью стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку 110 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов выросла на 7,14%, если сравнивать с предыдущим закрытием.
