Внебиржевой курс доллара США превысил 81 рубль впервые с 18 ноября

сегодня в 11:13

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, повысился до показателя более 81 рубля, сообщает РИА Новости .

Это произошло впервые с 18 ноября 2025 года

К 10:34 пятницы курс доллара вырос на 1,14 рубля относительно прошлого закрытия торгов, до 81,01 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности фининститутов РАНХиГС Юрий Твердохлеб отметил, что оптимальный курс рубля к доллару для отечественной экономики составляет 85–95 рублей за доллар.

