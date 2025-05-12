сегодня в 18:27

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 21 апреля

Внебиржевой курс доллара упал ниже 80 рублей. Это произошло впервые с 21 апреля, следует из данных торгов.

На 1,15 рубля относительно предыдущего закрытия падал курс к 18:04 по московскому времени. За несколько минут до этого он опускался до 79,999 рубля.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 13 мая, — 80,88 рубля. Курс евро упал до 90,11 рубля, а юань — до 11,17 рубля.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев отметил, что российский рубль в понедельник на внебиржевом рынке уверенно дорожает. Вероятность окончания глобальной торговой войны позитивным образом влияет на настроение инвесторов.