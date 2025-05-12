Рубль уверенно дорожает: что происходит

сегодня в 13:42

Трейдер Силаев дал прогноз курса рубля к доллару, евро и юаню на неделю

Российский рубль в понедельник на внебиржевом рынке уверенно дорожает. Вероятность окончания глобальной торговой войны позитивным образом влияет на настроение инвесторов, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

12 мая доллар США падает на 1,81% — до 80,88 руб. Евро провалился на 3,11% — до 89,71 руб.

«Вероятность окончания глобальной торговой войны дает позитивные сигналы для инвесторов. Пружина всеобщего напряжения, которая сжималась с начала апреля, разом разжалась, и это толкает вверх активы, связанные с риском», — комментирует эксперт.

На данный момент теоретически позитивный фактор — стабильный рост цен на нефть, добавляет он.

В перспективе доллар может сохраниться в пределах 80-82 рублей, евро — в диапазоне 89-92 рублей, а юань — около 11,15 рубля, прогнозирует Силаев.