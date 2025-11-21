Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей

На графике указано, что цена валюты опустилась на 1,5%.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова дала прогноз на ноябрь по курсу рубля к доллару, евро и юаню. На рубль будет влиять непростая геополитическая ситуация, в том числе новые санкции Евросоюза.

Что будет с курсом рубля до конца 2025 года и в 2026 году, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.