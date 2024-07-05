Власти Зимбабве собираются полностью вытеснить доллар к середине 2026 года

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна планирует полностью отказаться от американского доллара, вытеснив его из своей национальной денежной системы, сообщает ТАСС .

Новая валюта Зимбабве — зимбабвийское золото (ZiG). Власти страны планируют полностью ввести ее в оборот и оставить единственным средством для платежей. На начало торгов 5 июля на финансовом рынке Зимбабве за $1 давали 13,76 ZiG.

Президент Зимбабве отметил, что к середине 2026 года доллар не будут принимать в местных магазинах. Расплачиваться можно будет только национальной валютой.

Сейчас доллар все еще в обиходе в Зимбабве. На него приходится около 80% всех денежных сделок в стране. За последние 15 лет власти запустили уже 6 национальных валют, каждый раз отказываясь от предыдущей в пользу новой из-за гиперинфляции.

Ранее глава МИД Зимбабве заявил о планах вступления в БРИКС. Министр Фредерик Шава отметил, что страна уже ведет переговоры с ЮАР, Китаем, Россией по этому поводу.