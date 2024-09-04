Власти одобрили продажу бизнеса британской Unilever в России

Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса Unilever продает свой бизнес в России. В конце августа британская компания получила одобрение на сделку от российских властей, сообщает РБК .

Стоимость российского бизнеса Unilever оценивается в 35–40 млрд рублей с учетом дисконта. В настоящее время покупатель определен, однако информация не раскрывается.

После начала СВО британская компания предупредила о возможном уходе с российского рынка. Весной 2022 года Unilever приостановила поставки своей продукции в РФ. При этом зарубежный производитель до последнего искал возможности продолжить деятельность в стране.

Unilever специализируется на производстве мороженого, пищевой продукции, косметики и бытовой химии. К британской компании относятся такие бренды, как «Золотой стандарт», Knorr, «Инмарко», Domestos, Rexona, Axe, «Черный жемчуг», «Чистая линия», Dove и др.

Ранее стало известно, что сервис для редактирования заметок и баз данных Notion уходит из России из-за санкций. Пользователи получили соответствующее уведомление.