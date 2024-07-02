Власти назвали Москву крупнейшим центром развития креативных отраслей в России

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий за последние четыре года. По его словам, российская столица является крупнейшим центром развития креативных отраслей в стране, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил градоначальник, в Москве функционирует 108,5 тысяч компаний, специализирующихся на архитектуре и проектировании, дизайне одежды и ювелирных изделий, разработке ПО и видеоигр, фотографии, рекламе, полиграфии, кино, а также теле- и радиовещании.

Мэр подчеркнул, что креативный сектор экономики Москвы демонстрирует устойчивый рост — его доля в валовом региональном продукте уже превысила 9%. За четырехлетний срок работы Агентства креативных индустрий было реализовано более 170 культурных проектов, отметил Собянин.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в бизнес-миссии в Египет при поддержке центра «Моспром» приняли участие 6 производителей из российской столицы. Они провели более 80 очных и онлайн-встреч с заграничными партнерами.